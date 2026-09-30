ФСБ: нижегородца будут судить за подделку бумаг для убежища за рубежом

ФСБ: в суд передали дело о подделке документов для убежища за рубежом ФСБ: нижегородца будут судить за подделку бумаг для убежища за рубежом

Москва30 сен Вести.В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в изготовлении поддельных документов для получения статуса политического беженца гражданами, уехавшими из России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1997 года рождения, причастного к производству и реализации поддельных документов, впоследствии используемых находящимися за границей гражданами России для получения статуса политического беженца говорится в сообщении

Как установили правоохранительные органы, за денежное вознаграждение фигурант изготавливал поддельные материалы о якобы имевшем место политическом преследовании россиян-релокантов. Эти документы содержали официальную символику правоохранительных и других государственных органов России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали сотрудники ФСБ. Во время обыска у него изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них были фиктивные постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о травмах, якобы полученных при задержании, объяснения и другие материалы.

Следственное управление СК России по Нижегородской области завершило расследование дела по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.