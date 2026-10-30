Житель Приамурья осужден за покупку медицинского документа для трудоустройства Амурчанин оштрафован за покупку поддельного меддокумента для трудоустройства

Москва30 окт Вести.Житель поселка Февральск 29 лет осужден Селемджинским районным судом за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в марте 2026 года молодой человек при помощи принадлежащего ему мобильного устройства приобрел у неустановленного лица поддельный документ о прохождении медицинской комиссии. Впоследствии он хранил его и использовал при трудоустройстве написали в пресс-службе

Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали сумму, эквивалентную стоимости телефона, с которого он совершил незаконную покупку.