Москва30 октВести.Житель поселка Февральск 29 лет осужден Селемджинским районным судом за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что в марте 2026 года молодой человек при помощи принадлежащего ему мобильного устройства приобрел у неустановленного лица поддельный документ о прохождении медицинской комиссии. Впоследствии он хранил его и использовал при трудоустройственаписали в пресс-службе
Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали сумму, эквивалентную стоимости телефона, с которого он совершил незаконную покупку.