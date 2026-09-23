Магаданский тракторист получил срок за устройство на работу по поддельным правам

Тракторист осужден за вождение по поддельному удостоверению в Магадане Магаданский тракторист получил срок за устройство на работу по поддельным правам

Москва23 сен Вести.Пять месяцев условного срока получил 43-летний житель Магадана по делу об использовании поддельного удостоверения тракториста-машиниста при трудоустройстве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере МАХ.

Мужчина купил поддельные права машиниста-тракториста и в марте 2026 года с их помощью трудоустроился на должность водителя погрузчика.

В этот же день водитель находился за управлением специализированной самоходной техники и в районе улицы Пролетарской областного центра и был остановлен инспектором ДПС. При проверке документов сотрудником Госавтоинспекции обнаружены явные признаки подделки удостоверения, дальнейшие противоправные действия пресечены написали в надзорном ведомстве

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу не вступил.