Москва28 авгВести.В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор псевдомедикам, которые похищали деньги у пациентов под видом оказания медицинских услуг. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края. По данным следствия, двое организаторов из Хабаровска открыли медицинские центры и наняли 14 менеджеров без медицинского образования. Они обзванивали жителей и заманивали их на бесплатную диагностику по федеральной программе.
Клиентов просили взять с собой паспорт и полис ОМС. Это создавало видимость сотрудничества с госучреждениямиотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
На приеме проводили диагностику на бытовом приборе и сообщали о несуществующих заболеваниях. Клиентов убеждали срочно пройти лечение стоимостью от 300 тыс. рублей. Если пациенту не хватало денег, то сотрудники предлагали ему оформить кредит через банки-партнеры. Полученные средства распределялись между участниками группы.
В ведомстве уточнили, что от действий мошенников пострадали свыше тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а общая сумма ущерба превысила 170 миллионов рублей.
Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в мошенничестве в особо крупном размере.