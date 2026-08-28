В Хабаровском крае осуждены 14 лжеврачей по делу о мошенничестве на 170 млн. руб

В Комсомольске-на-Амуре осудили псевдомедиков, обманувших более тысячи пациентов В Хабаровском крае осуждены 14 лжеврачей по делу о мошенничестве на 170 млн. руб

Москва28 авг Вести.В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор псевдомедикам, которые похищали деньги у пациентов под видом оказания медицинских услуг. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края. По данным следствия, двое организаторов из Хабаровска открыли медицинские центры и наняли 14 менеджеров без медицинского образования. Они обзванивали жителей и заманивали их на бесплатную диагностику по федеральной программе.

Клиентов просили взять с собой паспорт и полис ОМС. Это создавало видимость сотрудничества с госучреждениями отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

На приеме проводили диагностику на бытовом приборе и сообщали о несуществующих заболеваниях. Клиентов убеждали срочно пройти лечение стоимостью от 300 тыс. рублей. Если пациенту не хватало денег, то сотрудники предлагали ему оформить кредит через банки-партнеры. Полученные средства распределялись между участниками группы.

В ведомстве уточнили, что от действий мошенников пострадали свыше тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а общая сумма ущерба превысила 170 миллионов рублей.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в мошенничестве в особо крупном размере.