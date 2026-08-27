Приговор медикам в Приморье за продажу за границу 13 младенцев будет обжалован

Медики в Приморье получили до 11 лет за продажу за границу 13 новорожденных Приговор медикам в Приморье за продажу за границу 13 младенцев будет обжалован

Москва27 авг Вести.Сроки от 8,5 до 11 лет получили шестеро приморских медиков, признанных виновными в продаже тринадцати младенцев за границу, решил Фрунзенский районный суд Владивостока. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Елену Розову.

Восемь медицинских работников частной клиники обвинялись в торговле несовершеннолетними детьми и их незаконном вывозе за границу. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы врачи вносили в медкарты покупателей и генетических родителей ложные данные о бесплодии. С помощью репродуктивных технологий под видом лечения бесплодия медики осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей для продажи и перемещения их за границу.

Приговоры шестерым - от 8,5 года до 11 лет отметила Розова

отметила Розова

Материалы в отношении еще двух человек выделены в отдельное производство.

Адвокат рассказала, что защита врачей будет обжаловать приговор, уточнив, что на это у нее есть 15 дней.