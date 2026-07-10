За изнасилование девушки на пляже Владивостока мигрантам добавили срок Изнасиловавшим девушку на пляже Владивостока мигрантам ужесточили наказание

Москва10 июл Вести.Прокуратура добилась усиления наказания до 8,5 лет трем иностранцам, которые изнасиловали девушку на пляже в районе бухты Лазурная во Владивостоке, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Приморского края.

Преступление было совершено в июне 2024 года. Четверо мигрантов, угрожая ножом, изнасиловали девушку​​​. Один обвиняемый скончался до суда, остальные в мае 2025 года получили от пяти до 5,5 лет колонии общего режима. Прокуратура несколько раз оспаривала приговор.

Суд согласился с доводами прокурора, наказание в отношении каждого из фигурантов усилено до восьми лет шести месяцев колонии общего режима говорится в сообщении

Приговор вступил в силу.