Москва10 июлВести.Прокуратура добилась усиления наказания до 8,5 лет трем иностранцам, которые изнасиловали девушку на пляже в районе бухты Лазурная во Владивостоке, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Приморского края.
Преступление было совершено в июне 2024 года. Четверо мигрантов, угрожая ножом, изнасиловали девушку. Один обвиняемый скончался до суда, остальные в мае 2025 года получили от пяти до 5,5 лет колонии общего режима. Прокуратура несколько раз оспаривала приговор.
Суд согласился с доводами прокурора, наказание в отношении каждого из фигурантов усилено до восьми лет шести месяцев колонии общего режимаговорится в сообщении
Приговор вступил в силу.