РЕН ТВ: во Владивостоке медики получили до 11 лет за продажу младенцев в КНР

Во Владивостоке вынесли приговор врачам, причастным к продаже младенцев РЕН ТВ: во Владивостоке медики получили до 11 лет за продажу младенцев в КНР

Москва26 авг Вести.Группе медиков, причастных к торговле детьми, вынес приговор суд во Владивостоке, сообщает РЕН ТВ.

Как считает гособвинение, врачи из филиала частной клиники продавали младенцев иностранным гражданам.

Шесть человек были признаны виновными в торговле людьми и вывозе их за границу. Все они получили от восьми с половиной до 11 лет лишения свободы.

В розыске находится организатор преступной схемы, которая заключалась в том, что после отказа суррогатных матерей от младенцев их оформляли на иностранцев, а позже вывозили за рубеж.

Клиенты из Китая, где это [суррогатное материнство] запрещено, были готовы платить любые деньги. Только за два года врачи могли заработать на иностранцах больше 53 миллионов рублей говорится в сообщении

В деле фигурируют 13 несовершеннолетних, поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Врачи могли заработать на этой схеме больше 53 млн рублей.