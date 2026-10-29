Москва29 октВести.Житель Дальнереченска признан виновным в заведомо ложном доносе и получил год условного срока за попытку отомстить арендодателю, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.
Мужчина снимал квартиру в городе, однако с хозяином жилплощади был в натянутых отношениях.
Однажды вечером подсудимый, вернувшись с работы, обнаружил в доме разбросанные вещи и бытовую технику хозяев. Предположив, что в дом проник собственник квартиры, с которым он накануне поссорился, и испытывая неприязнь к нему в связи с претензиями по поводу содержания жилья, подсудимый решил отомстить и сообщил в дежурную часть МО МВД России "Дальнереченский" несоответствующую действительности информацию о проникновении в дом и хищении принадлежавшей ему золотой цепочкинаписали в пресс-службе
При этом никакой цепочки у мужчины не было, историю ее приобретения он выдумал.
В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, просил строго не наказыватьрассказали в источнике
Подсудимому назначили наказание в виде года условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.