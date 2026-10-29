Приморец получил год условно за ложный донос из мести арендодателю

Житель Приморья осужден за ложный донос Приморец получил год условно за ложный донос из мести арендодателю

Москва29 окт Вести.Житель Дальнереченска признан виновным в заведомо ложном доносе и получил год условного срока за попытку отомстить арендодателю, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Мужчина снимал квартиру в городе, однако с хозяином жилплощади был в натянутых отношениях.

Однажды вечером подсудимый, вернувшись с работы, обнаружил в доме разбросанные вещи и бытовую технику хозяев. Предположив, что в дом проник собственник квартиры, с которым он накануне поссорился, и испытывая неприязнь к нему в связи с претензиями по поводу содержания жилья, подсудимый решил отомстить и сообщил в дежурную часть МО МВД России "Дальнереченский" несоответствующую действительности информацию о проникновении в дом и хищении принадлежавшей ему золотой цепочки написали в пресс-службе

При этом никакой цепочки у мужчины не было, историю ее приобретения он выдумал.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать рассказали в источнике

Подсудимому назначили наказание в виде года условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.