Якутянин получил три года за ложное сообщение о взрывном устройстве в ресторане

Житель Якутска получил три года за ложное сообщение о предстоящем взрыве Якутянин получил три года за ложное сообщение о взрывном устройстве в ресторане

Москва29 окт Вести.Пятидесятилетний житель Якутска приговорен к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха в мессенджере МАХ.

Для проверки сообщения на место прибытия сотрудники правоохранительных органов. В ходе обследования здания взрывных устройств не обнаружено отметили в надзорном ведомстве

Суд учел мнение гособвинения и наличие у фигуранта непогашенной судимости и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.