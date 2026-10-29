Москва29 октВести.Пятидесятилетний житель Якутска приговорен к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха в мессенджере МАХ.
Для проверки сообщения на место прибытия сотрудники правоохранительных органов. В ходе обследования здания взрывных устройств не обнаруженоотметили в надзорном ведомстве
Суд учел мнение гособвинения и наличие у фигуранта непогашенной судимости и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.