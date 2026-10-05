Житель Самары приговорен к 23 годам за диверсию на НПЗ

Суд вынес приговор за диверсию на НПЗ в Самаре по заданию украинской разведки Житель Самары приговорен к 23 годам за диверсию на НПЗ

Москва5 окт Вести.Пресечена диверсионно‑террористическая деятельность жителя Самары Сергея Окрушко, который, по данным следствия, в июле 2023 года по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины устроил диверсию на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области и использовал для этого самодельное взрывное устройство, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный подтвердил свою причастность к совершенному террористическому акту, а также сообщил сведения о других заложенных самодельных взрывных устройствах. Благодаря оперативным действиям сотрудников, взрывные устройства были своевременно обезврежены, что позволило предотвратить возможные человеческие жертвы и техногенные последствия говорится в сообщении

Центральный окружной военный суд признал Окрушко виновным сразу по нескольким статьям: в государственной измене, участии в террористическом сообществе, прохождении подготовки для террористической деятельности, а также в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы: первые 7 лет он проведёт в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф — 1 миллион рублей. Приговор уже вступил в законную силу.