Москва26 окт Вести.Жителя Амурской области, который "заминировал" 24 пункта выдачи заказов из-за спора с банком, суд оштрафовал на полмиллиона рублей и конфисковал смартфон, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находившийся в Свободном, решил отправить ложное сообщение о готовящихся взрыве и поджоге. Со своего телефона он написал в службу поддержки банка маркетплейса, что будет сжигать их пункты выдачи. Через полчаса он написал, что взорвет их ПВЗ, а еще через 10 минут предложил выбрать, какой пункт им не нужен в Свободном. Угрозы касались 24 пунктов выдачи заказов в разных районах города. По каждому адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и назначил штраф в 500 тысяч рублей. Его мобильный телефон конфискован говорится в сообщении

В суде обвиняемый признал вину. Он объяснил, что сделал это, потому что банк заблокировал его счет, а ему срочно нужны были деньги. На просьбы разблокировать счет он получал ответ: заявления находятся в работе, ответ придет в течение пяти дней. Через 2 дня после блокировки он направил сообщения с угрозами.