В Перми судят подростка, угрожавшего взрывами школам и краевому суду Подростка, присылавшего угрозы взрывов в школы и краевой суд, привлекли к суду

Москва5 окт Вести.В Перми подросток два месяца рассылал письма с угрозами взрывов. С 20 января по 11 марта 2025 года он отправлял на электронную почту школ и Пермского краевого суда сообщения о том, что якобы готовятся взрывы и требовал деньги — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Из‑за этих писем экстренным службам пришлось проверять здания: тратить время и задействовать людей и технику. Телефонного хулигана вычислили и задержали, а прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кировского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя краевого центра. Он обвиняется ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) говорится в сообщении

По закону за такое преступление грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Во время следствия подросток признал вину, раскаялся и возместил ущерб — то есть компенсировал затраты, которые понесли правоохранители из‑за проверок. Сейчас дело передали в Кировский районный суд Перми — там его рассмотрят по существу.