Москва20 сенВести.Чешская полиция задержала злоумышленника, который рассылал электронные письма с угрозами школа и медикам. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Уточняется, что обвиняемый 39-летний мужчина с 23 августа по 11 сентября направил в приемные чешской полиции в Праге и Среднечешском крае как минимум 36 электронных писем с угрозами готовящихся нападений.
Мужчина разослал десятки электронных писем с угрозами. Постановлением суда он был взят под стражуотмечается на сайте полиции
Так, в одном из писем мужчина угрожал смертью ученикам первого класса начальной школы. В других - угрожал расправой врачам, младшему медицинскому персоналу медучреждений и студентам вузов. Обвиняемому грозит "многолетнее тюремное заключение".
19 сентября в Скопине Рязанской области полицейские предотвратили конфликт двух женщин. 62-летняя жительница боялась выходить из квартиры из-за угроз соседки по лестничной площадке.