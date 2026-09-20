Полиция в Чехии задержала злоумышленника, угрожавшего школам и медикам Чешская полиция арестовала злоумышленника, угрожавшего школам и медикам

Москва20 сен Вести.Чешская полиция задержала злоумышленника, который рассылал электронные письма с угрозами школа и медикам. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что обвиняемый 39-летний мужчина с 23 августа по 11 сентября направил в приемные чешской полиции в Праге и Среднечешском крае как минимум 36 электронных писем с угрозами готовящихся нападений.

Мужчина разослал десятки электронных писем с угрозами. Постановлением суда он был взят под стражу отмечается на сайте полиции

Так, в одном из писем мужчина угрожал смертью ученикам первого класса начальной школы. В других - угрожал расправой врачам, младшему медицинскому персоналу медучреждений и студентам вузов. Обвиняемому грозит "многолетнее тюремное заключение".

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