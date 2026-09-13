В Челябинской области местный житель обвиняется в угрозе убийством

Житель Южного Урала обвиняется по статье об угрозе убийством В Челябинской области местный житель обвиняется в угрозе убийством

Москва13 сен Вести.В Коркинском округе в Челябинской области завершено расследование уголовного дела по статье об угрозе убийством. Как передает ГУ МВД РФ по региону в MAX, в совершении преступления обвиняется 29-летний житель поселка Роза.

По данным правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, высказывал угрозы убийством своему оппоненту, подкрепляя их демонстрацией кухонного ножа говорится в сообщении

Сотрудники полиции провели опрос участников и свидетелей инцидента, зафиксировали следы происшествия, собрали доказательства противоправной деятельности.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Коркинский городской суд.