Москва13 сенВести.В Коркинском округе в Челябинской области завершено расследование уголовного дела по статье об угрозе убийством. Как передает ГУ МВД РФ по региону в MAX, в совершении преступления обвиняется 29-летний житель поселка Роза.
По данным правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, высказывал угрозы убийством своему оппоненту, подкрепляя их демонстрацией кухонного ножаговорится в сообщении
Сотрудники полиции провели опрос участников и свидетелей инцидента, зафиксировали следы происшествия, собрали доказательства противоправной деятельности.
Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Коркинский городской суд.