Житель Кызыла задержан за то, что грозил убить жену, держа в руке нож

Кызылчанин, угрожавший супруге убийством, стал фигурантом уголовного дела Житель Кызыла задержан за то, что грозил убить жену, держа в руке нож

Москва11 сен Вести.Ранее судимый 39-летний житель Кызыла задержан по подозрению в угрозе убийством своей жене, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

Ночью 10 сентября в УМВД России по г. Кызылу обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее супруг в ходе возникшего между ними конфликта, угрожая ножом, высказывал угрозы убийством написали в пресс-службе

В ходе допроса задержанный признал вину и пояснил, что между ним и супругой произошла ссора, в ходе которой он высказывал в ее адрес угрозы убийством.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.