Суд оштрафовал подростка на ₽20 тыс. за "минирование" кемеровского аэропорта За "минирование" кемеровского аэропорта подростка оштрафовали на 20 тыс. рублей

Москва27 окт Вести.Шкотовский районный суд в Приморье вынес приговор несовершеннолетнему жителю города Большой Камень за ложное сообщение о минировании кемеровского аэропорта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

В декабре 2025, подсудимый (на тот момент ему было 15 лет), находясь дома, решил отомстить интернет-пользователю, с которым у него возник конфликт в мессенджере. Из хулиганских побуждений подросток совершил через мессенджер анонимный звонок в Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова и сообщил, что здание заминировано, заведомо зная об отсутствии реальной угрозы уточняется в канале пресс-службы приморских судов в MAX

Как уточняется, несовершеннолетний полностью признал свою вину и раскаялся. С учетом его возраста и смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.