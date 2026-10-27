Москва27 октВести.Шкотовский районный суд в Приморье вынес приговор несовершеннолетнему жителю города Большой Камень за ложное сообщение о минировании кемеровского аэропорта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
В декабре 2025, подсудимый (на тот момент ему было 15 лет), находясь дома, решил отомстить интернет-пользователю, с которым у него возник конфликт в мессенджере. Из хулиганских побуждений подросток совершил через мессенджер анонимный звонок в Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова и сообщил, что здание заминировано, заведомо зная об отсутствии реальной угрозыуточняется в канале пресс-службы приморских судов в MAX
Как уточняется, несовершеннолетний полностью признал свою вину и раскаялся. С учетом его возраста и смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.