В Приморье проводится проверка по факту звонка от подростков о минировании школы

Родители звонивших о минировании школы подростков ответят по закону в Приморье В Приморье проводится проверка по факту звонка от подростков о минировании школы

Москва25 окт Вести.В Спасске-Дальнем Приморского края полицейские проводят проверку по факту звонка от подростков о минировании школы, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным ведомства, секретарь школы сообщила в полицию, что на телефон учебного заведения поступил звонок неизвестного об опасном предмете. Прибывшие на место оперативные службы после проверки выявили, что угрозы для учащихся и персонала нет. Установлено, что звонок был сделан с мобильного устройства учащегося 7 класса этой школы. Он пояснил, что позвонил, чтобы проверить, кто ответит на вызов. Когда трубку взяла сотрудница школы, находившийся рядом одноклассник произнес в трубку фразу о минировании здания.

В настоящее время по данному факту проводится проверка говорится в сообщении

Законных представителей подростков привлекут к административной ответственности. Школьников поставят на профилактический учет.