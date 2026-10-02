Вербовавшего наемников для ВСУ иностранца задержали при попытке въехать в РФ ФСБ России задержала вербовавшего наемников для ВСУ иностранца

Москва2 окт Вести.Иностранца, который за деньги вербовал людей в ряды ВСУ, задержали при попытке въезда в РФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В августе этого года при попытке въезда в Россию задержан иностранный гражданин Алимордон Худиков. Подтвердилась информация о его причастности к вербовке иностранных граждан для вступления в ряды украинских вооруженных формирований за материальное вознаграждение пишет ведомство

По данным СК, мужчина и сам хотел вступить в ряды ВСУ. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ России. Фигуранта заключили под стражу.