В Адыгее арестовали адвоката по делу о мошенничестве против бойцов СВО

В Адыгее адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве в отношении бойцов СВО В Адыгее арестовали адвоката по делу о мошенничестве против бойцов СВО

Москва2 сен Вести.В Адыгее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность экс-адвоката Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской УФСБ.

Мужчина придумал схему, по которой предлагал участникам спецоперации услуги по способствованию демобилизации с военной службы. При этом за свои услуги фигурант требовал вознаграждение в размере 2 млн рублей, а взятые на себя обязательства выполнять не собирался.

По данному факту СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) говорится в сообщении

Экс-правозащитник задержан и помещен под домашний арест, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.