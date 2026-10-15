Москва15 октВести.Экс-чиновник Министерства здравоохранения Дагестана закупил лечебное питание на 143 миллиона рублей вместо лекарств для больных, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.
В марте 2026 года фигурант, являясь начальником управления фармации и государственных закупок, несмотря на отсутствие достаточных оснований для приобретения медицинской продукции, заключил с коммерческой организацией контракт на закупку лечебного питания на сумму свыше 143 млн рублейотметила пресс-служба СК России в мессенджере МАХ
Бюджетные деньги были направлены на закупку питания, а жители республики с хроническими заболеваниями остались без необходимых медикаментов. В итоге потребовалось привлекать дополнительные средства из бюджета на закупку лекарственных препаратов.
В настоящее время следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.