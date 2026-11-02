С фигурантов дела о поставке некачественных сухпайков могут взыскать 10 млрд Минобороны хочет взыскать с поставщиков некачественных сухпайков 10 млрд руб.

Москва2 ноя Вести.Минобороны РФ потребовало взыскать с фигурантов дела о поставке некачественных сухих пайков более 10 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

При ознакомлении с материалами дела нам стало известно, что проведены дополнительные экспертизы. Хочу уточнить свои исковые требования к ответчикам на сумму 10 млрд 79 млн 909 тыс. 365 рублей говорится в судебных материалах

Фигуранты - бывшие руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко и Валерий Ковалевича - обвиняются в причинении ущерба на суммы двух госконтрактов на поставку пайков. С апреля 2024 года обвиняемые содержатся под стражей. Уголовное дело расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее суд вынес приговор фигурантке дела, одной из бывших руководителей Грязинского пищевого комбината Эльвире Смирновой. Женщина приговорена к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, рассмотрение велось в особом порядке.

По материалам правоохранительных органов, в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания по завышенной стоимости. Так, говядина заменялась курятиной и свининой, энергетическая ценность пайков занижалась. Сухие пайки не соответствовали техническим условиям.

В качестве свидетеля по делу допросили экс-замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по другому уголовному делу.