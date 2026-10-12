Москва12 октВести.Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему топ-менеджеру Грязинского пищекомбината (ГПК) Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественных сухпайков для российской армии - ее приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн 500 тысяч рублей. Кроме того, с нее взыскали более 10 млрд рублей в пользу Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Смирнова была признана виновной по двум эпизодам мошенничества на 4 млрд и 5 млрд рублей. Согласно данным следствия, при исполнении государственного контракта фигуранты применяли дешевое сырье, из-за чего качество продукции не соответствовало установленным требованиям. Экспертиза пришла к выводу, что фигурировавшие в деле сухпайки непригодны к использованию.
Гражданский иск Минобороны РФ удовлетворить. Взыскать в пользу истца со Смирновой 10 млрд 79 млн рублей в счет компенсации ущербасказано в приговоре суда
По делу также проходят коллеги Смирновой - Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Еще один фигурант, предприниматель Игорь Котельников, умер в следственном изоляторе из-за проблем со здоровьем.
Ранее экс-депутату Курской области оставили без изменений приговор к 7 годам лишения свободы в деле о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.