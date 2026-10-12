В Москве приговорили первую фигурантку дела о поставке некачественных сухпайков

Суд приговорил к 4 годам фигурантку дела о поставке некачественных сухпайков В Москве приговорили первую фигурантку дела о поставке некачественных сухпайков

Москва12 окт Вести.Басманный районный суд Москвы вынес приговор в отношении первой фигурантки дела о поставке в ВС РФ некачественных сухих пайков, сообщает ТАСС.

Эльвира Смирнова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По одному эпизоду ущерб составил 5 млрд рублей, по второму - 4 млрд рублей.

Назначить Смирновой Э. А. наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 1 млн 500 тыс. рублей говорится в приговоре суда

Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Смирнова признала вину и дала показания на других обвиняемых.

Подельники Смирновой - бывшие руководители Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко и Валерий Ковалевич содержатся под стражей с апреля 2024 года. Еще один обвиняемый по этому делу – бизнесмен Игорь Котельников умер в СИЗО.

Следствие установило, что в войска по завышенной стоимости поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, в которых говядина заменялась курятиной и свининой, что снижало энергетическую ценность пайков. Согласно экспертизе, сухпайки не соответствовали техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.