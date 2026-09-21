Суд приговорил экс-замглавы "Оборонстроя" к 5 годам за мошенничество с особняком

Экс-замглавы "Оборонстроя" осуждена за мошенничество при продаже особняка Суд приговорил экс-замглавы "Оборонстроя" к 5 годам за мошенничество с особняком

Москва21 сен Вести.Бывшая заместитель главы автономной некоммерческой организации "Оборонстрой" Ирина Ясакова признан виновной в мошенничестве на 55 миллионов рублей и приговорена к 5 годам колонии, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Мещанский суд Москвы признал Ясакову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима приводит агентство слова своего собеседника

Согласно материалам уголовного дела, Ясакова совершила преступление при продаже трехэтажного особняка в Романовом переулке в Москве. Зная о том, что объект находится в споре, она заключила сделку с экс-советником главы ФТС Алексеем Малоземовым.

Отмечается, что подсудимая свою вину не признала.