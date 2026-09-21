Москва21 сенВести.Бывшая заместитель главы автономной некоммерческой организации "Оборонстрой" Ирина Ясакова признан виновной в мошенничестве на 55 миллионов рублей и приговорена к 5 годам колонии, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Мещанский суд Москвы признал Ясакову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режимаприводит агентство слова своего собеседника
Согласно материалам уголовного дела, Ясакова совершила преступление при продаже трехэтажного особняка в Романовом переулке в Москве. Зная о том, что объект находится в споре, она заключила сделку с экс-советником главы ФТС Алексеем Малоземовым.
Отмечается, что подсудимая свою вину не признала.