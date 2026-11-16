Приговор экс-генералу Попову обжалован в Верховном суде В Верховном суде обжалован приговор экс-генералу Попову по делу о мошенничестве

Москва16 ноя Вести.В Верховный суд России поступила жалоба на приговор экс-командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову, который был осужден на 5 лет заключения по уголовному делу о мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Жалоба поступила 10 ноября. Обжалуется приговор Тамбовского гарнизонного военного суда в отношении Попова Ивана Ивановича уточняется в публикации

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей, а также лишили воинского звания генерал-майор. Согласно материалам уголовного дела, Попов вместе с соучастниками в 2023 году похитили более 1,7 тыс. тонн металлоизделий, предназначенных для возведения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Ущерб составил порядка 115 млн рублей. Попов не признал вину. Находясь под следствием, генерал заявлял о желании отправиться в зону СВО.

Адвокаты обжаловали приговор. Второй Западный окружной военный суд и Кассационный военный суд оставили его без изменений.