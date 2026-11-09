4 миллиона в коробке от тонометра отдал мошенникам пенсионер из Забайкалья Отец погибшего бойца СВО передал мошенникам 4 млн в коробке от тонометра

Москва9 ноя Вести.Мошенники похитили 4 миллиона рублей у 77-летнего жителя Улетовского района Забайкалья. Это была выплата за смерть сына на СВО, сообщили в MAX в объединенном пресс-центре судов Забайкальского края.

Мужчина положил средства в коробку от тонометра и отдал курьеру мошенников.

Преступники связались с пенсионером и сообщили, что его сыну пришла медаль Героя России, а для ее получения потерпевшего попросили назвать код для "регистрации" в книге приема граждан и подойти в Улетовский районный военкомат.

После того, как пожилой человек выполнил указания, мошенники вновь позвонили ему и сообщили, что теперь 4 млн "гробовых" выплат находятся под угрозой, их надо обналичить и передать курьеру, который переведет их на безопасный счет.

Пенсионер снял со счета все деньги и передал их подсудимому, который специально ради этого приехал из Новосибирска. Забрав наличные, он вернулся в Новосибирск и передал их организатору, получив за свою работу 20 тысяч рублей сказано в сообщении

Тревогу забила внучка пострадавшего, именно она и обратилась в правоохранительные органы.

Суд приговорил мошенника к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, он должен возместить потерпевшему материальный ущерб 4 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.