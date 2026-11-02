Три года колонии получил в Приамурье забравший выплаты у матери бойца СВО курьер В Приамурье осудили забравшего у матери погибшего бойца СВО 15 млн руб. курьера

Москва2 ноя Вести.Шимановский районный суд Амурской области рассмотрел уголовное дело о совершении мошенничества в особо крупном размере организованной группой, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов Амурской области.

В апреле 2026 года житель Новосибирска искал работу и увидел в мессенджере предложение. Неизвестные предложили ему платить за перевозку документов и денег. Он согласился и в течение нескольких дней выполнял их поручения в разных городах страны. За каждую поездку он получал от 30 до 60 тысяч рублей.

Суд установил, что в апреле мужчина, приехав в Благовещенск, понял, что стал частью преступной схемы телефонных мошенников, но продолжал выполнять указания кураторов. В Шимановске он встретился с местной жительницей, потерявшей сына в зоне СВО. Мошенники убедили ее, что 15 млн рублей, полученные за гибель сына, нужно проверить. Она передала 14 млн 850 тысяч рублей курьеру. Он передал их следующей участнице группы, а потом был задержан. Деньги вернули законной владелице.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима говорится в сообщении

Кроме того, суд конфисковал в доход государства, заработанные им более 85 тысяч рублей.