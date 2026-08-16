Полиция задержала в Москве похитителя 7 млн руб. у матери погибшего бойца СВО

В Шереметьево задержали дроп-курьера, похитившего 7 млн руб. у матери бойца СВО Полиция задержала в Москве похитителя 7 млн руб. у матери погибшего бойца СВО

Москва16 авг Вести.В столичном аэропорту Шереметьево был задержан курьер, который похитил 7 миллионов рублей у матери погибшего бойца СВО. Об этом сообщает МВД России.

Как уточняет пресс-служба министерства, произошло задержание жителя Воронежа. Работу он нашел через один из мессенджеров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество" написано в канале МВД в MAX

Задержанный мужчина 2003 года рождения доставлен в Смоленскую область, где и было совершено преступление. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.