Курьера мошенников в Омске приговорили к 6 годам колонии В Омске вынесли приговор курьеру мошенников, обманувших пенсионеров

Москва23 окт Вести.Омский областной суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, осужденного за мошенничество. Подробности в MAX сообщает канал судов Омской области.

Как установлено, в сентябре 2025 года осужденный за вознаграждение получал под видом курьера-инкассатора наличные деньги от потерпевших и перечислял их подельникам. Взамен он передавал обманутым гражданам инкассационные листы о том, что деньги якобы вносятся в Федеральную службу по финансовому мониторингу для проверки.

Таким образом, в сентябре и октябре 2025 года он получил от трех жительниц г. Омска, являющихся пенсионерами, более 2,6 млн рублей, которыми распорядился в соответствии с договоренностью с иным лицом говорится в сообщении

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 550 000 рублей. Также с него взысканы похищенные денежные средства в пользу потерпевших.