В Омске суд вынес приговор по делу о мошенничестве с "Пушкинскими картами" В Омске осудили фигурантов дела о мошенничестве с "Пушкинскими картами"

Москва19 окт Вести.Омский областной суд вынес окончательный приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их обвинили в мошенничестве с "Пушкинскими картами", сообщает канал областных судов в MAX.

По материалам суда, с 17 декабря 2021 по 26 мая 2023 года осужденные вступили в сговор с обвиняемым, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и совершили хищение бюджетных средств. Деньги были выделены на реализацию программы "Пушкинская карта".

Сумма ущерба… превысила 45 млн рублей говорится в сообщении

Подсудимые получили наказание в виде 4 с половиной и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с них взыскано более 45 млн рублей в пользу ООО "Тикетсклауд", АО "Почта Банк" и Министерства культуры РФ.