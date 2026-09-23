Москва23 сен Вести.Защита ученого Олега Кабова, приговоренного в 2025 году к пяти годам условно, обжаловала приговор, но он оставлен без изменений, сообщает "Коммерсант".

Защита, считающая выдвинутые против ученого обвинения необоснованными, обжаловала приговор в Новосибирском областном суде, в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово), но безуспешно говорится в сообщении

Олег Кабов, бывший руководитель лаборатории Института теплофизики СО РАН, по версии следствия, подделал научные отчеты и похитил часть выделенных на исследования средств. Ущерб, нанесенный Минобрнауки, оценивался в 7,2 млн рублей.

25 февраля 2025 года Советский районный суд Новосибирска признал ученого виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил Кабову пять лет условно с испытательным сроком три года, запретил ему в течение двух лет возглавлять лаборатории в рамках региональных, федеральных и международных теплофизических проектов, а также обязал возместить причинённый Минобрнауки ущерб.