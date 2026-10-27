Подполковник Фролов с позывным Палач получил 21 год строгого режима

Суд в Петербурге вынес приговор Палачу Подполковник Фролов с позывным Палач получил 21 год строгого режима

Москва27 окт Вести.Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, подполковника Константина Фролова (позывной Палач) к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".

Константина Фролова признали виновным в незаконном обороте оружия, махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов отмечает издание

Суд также лишил Фролова воинского звания и всех государственных наград: четырех орденов Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фролов полностью признавал вину, однако позднее отверг предъявленные ему обвинения.

Офицер связал свое преследование с делом отца – бывшего заместителя гендиректора по реализации госпрограммы вооружения Роскосмоса Олега Фролова, которого обвинили в совершении коррупционных преступлений.