В Калмыкии за взятки и растраты осужден экс-глава Яшалтинскгого района

Бывший глава Яшалтинскгого района Калмыкии осужден на 5 лет за взятки В Калмыкии за взятки и растраты осужден экс-глава Яшалтинскгого района

Москва6 окт Вести.В Калмыкии суд вынес приговор в отношении бывшего главы Яшалтинскгого района, признав его виновным в получении взятки и растрате в особо крупном размере. Как сообщает СУ СКР по республике, экс-чиновника отправили в колонию на 5 лет.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе, в органах местного самоуправления сроком на 8 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в 2025-2026 годах фигурант потребовал от местного бизнесмена полтора миллиона рублей, пообещав сдать в аренду три земельных участка и разрешить строительство. После этого ему через посредника передали миллион 250 тысяч.

Кроме того, летом 2025-го мужчина незаконно передал родственнице своей знакомой здание конторы с пристройкой и участком, находившееся в муниципальной собственности.