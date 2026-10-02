Бывший глава района в Забайкалье получил 5 лет за дамбу, не выдержавшую паводка

Экс-глава одного из районов Забайкалья получил 5 лет за превышение полномочий Бывший глава района в Забайкалье получил 5 лет за дамбу, не выдержавшую паводка

Москва2 окт Вести.Бывший глава Александрово-Заводского района Забайкалья Сергей Акулов получил пять лет лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий, сообщил объединенный пресс-центр судов края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в 2022 году чиновник организовал возведение защитной дамбы на реке Газимур без проектно-сметной документации, госэкспертизы и разрешений. Летом 2023 года объект не выдержал паводка, что привело к подтоплению населенного пункта написали в пресс-центре

В июне Борзинский городской суд вынес Акулову приговор, которым назначалось наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, с испытательныым сроком в четыре года и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 2,5 года. Кроме того, суд взыскал в пользу Александрово-Заводского муниципального округа Забайкальского края 8 139 156 рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в апелляционной инстанции по представлению прокуратуры, возражавшей против условного осуждения, однако приговор был оставлен без изменения.