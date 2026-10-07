В Татарстане арестован замначальника угрозыска за взятки от интим-салонов За взятки от интим-салонов арестован замначальника угрозыска Татарстана

Москва7 окт Вести.Суд в Татарстане принял решение об аресте до 5 декабря заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска республиканского МВД, который подозревается в получении взяток за "крышевание" интим-салонов. Об этом сообщает "АиФ в Казани".

Согласно данным следствия, которые приводятся в публикации, высокопоставленный полицейский получил общей сложности более 1 млн рублей через посредника за общее покровительство организаторам притонов для оказания интим-услуг в Казани и Набережных челнах.

В пресс-службе МВД по Татарстану подтвердили задержание и добавили: "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности отмечается также в публикации

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства, пишет издание.

Официальная информация о деталях уголовного дела и аресте полицейского пока не поступала.