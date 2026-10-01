Москва1 октВести.В Иркутске полицейские пресекли деятельность сети притонов оказания интимных услуг, сообщает областное ГУ МВД в MAX.
Правоохранители установили и задокументировали факты организации занятия проституцией на территории города.
Установлено, что злоумышленники организовали сеть притонов, в которых клиентам систематически оказывались интимные услуги за денежное вознаграждение.
Стоимость услуг интимного характера составляла от 2 до 6 тысячи рублей за час. … Сами встречи проводились в помещениях сомнительного санитарного состоянияговорится в публикации
Установлены и задержаны лица, доставлявшие девушек до мест заказа.
Кроме того, в местах проживания организаторов и участников группы, а также в самих притонах проведены обыски.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой" и "Организация занятия проституцией, а равно содержание притонов".