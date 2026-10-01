Сеть борделей сомнительного санитарного состояния накрыли в Иркутске В Иркутске пресечена деятельности сети борделей

Москва1 окт Вести.В Иркутске полицейские пресекли деятельность сети притонов оказания интимных услуг, сообщает областное ГУ МВД в MAX.

Правоохранители установили и задокументировали факты организации занятия проституцией на территории города.

Установлено, что злоумышленники организовали сеть притонов, в которых клиентам систематически оказывались интимные услуги за денежное вознаграждение.

Стоимость услуг интимного характера составляла от 2 до 6 тысячи рублей за час. … Сами встречи проводились в помещениях сомнительного санитарного состояния говорится в публикации

Установлены и задержаны лица, доставлявшие девушек до мест заказа.

Кроме того, в местах проживания организаторов и участников группы, а также в самих притонах проведены обыски.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой" и "Организация занятия проституцией, а равно содержание притонов".