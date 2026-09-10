В Иркутске за челлендж с поеданием пирожных можно остаться без денег В Иркутске мошенники вымогают деньги с помощью пирожных

Москва10 сен Вести.Мошенники в Иркутске придумали новый способ вымогательства. Как сообщает пресс-служба городской администрации, злоумышленники под видом аниматоров предлагают принять участие в челлендже: если человек за 15 секунд съест бисквитное пирожное, то ему обещают денежный приз. С проигравших требуют от 500 рублей до пяти тысяч рублей.

Просим граждан, прежде чем выслушать каких-то таких незнакомых лиц, которые подходят и предлагают вам какие-либо услуги развлекательного характера и иного, ознакомиться с документами в полном объеме, чтобы понимать, с кем вы имеете дело, законна ли их деятельность говорится в сообщении администрации

Чтобы поймать мошенников сотрудники администрации совместно с полицейскими проводят рейды.