Москва10 сенВести.Мошенники в Иркутске придумали новый способ вымогательства. Как сообщает пресс-служба городской администрации, злоумышленники под видом аниматоров предлагают принять участие в челлендже: если человек за 15 секунд съест бисквитное пирожное, то ему обещают денежный приз. С проигравших требуют от 500 рублей до пяти тысяч рублей.
Просим граждан, прежде чем выслушать каких-то таких незнакомых лиц, которые подходят и предлагают вам какие-либо услуги развлекательного характера и иного, ознакомиться с документами в полном объеме, чтобы понимать, с кем вы имеете дело, законна ли их деятельностьговорится в сообщении администрации
Чтобы поймать мошенников сотрудники администрации совместно с полицейскими проводят рейды.