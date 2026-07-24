Телефонные мошенники могут отомстить за попытку пошутить над ними Роскачество: за попытку пошутить или перехитрить их мошенники могут отомстить

Москва24 июл Вести.Попытки пошутить или перехитрить мошенников могут привести к их мести, целью которой будут не деньги, а стремление доставить жертве как можно больше проблем, рассказали KP.RU в Роскачестве.

У злоумышленников есть и человеческий фактор: если разозлить мошенника, он может перейти к активным действиям, цель которых - вовсе не деньги, а доставить жертве как можно больше проблем предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко

Мошенники используют несколько основных способов мести. Это может быть sms-бомбинг: жертве на протяжении часов, а иногда и дней поступают сотни сообщений. Телефон жертвы могут внести в открытые базы даркнета, где его сохраняют другие лица для совершения мошеннических действий. Японская схема - "вангири": звонки с с международных номеров в попытке поймать на любопытстве. Перезвонив, человек попадает на платную линию, где его удерживают любыми способами.

Для защиты от мошенников нужно не вступать с ними в диалог и установить блокировщик нежелательных звонков, подчеркивают в Роскачестве.