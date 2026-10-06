Москва6 окт Вести.В Татарстане задержали заместителя начальника управления уголовного розыска республиканского главка МВД, подозреваемого в коррупционном преступлении, сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что подозреваемый через посредников получил денежное вознаграждение за непринятие мер в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности на территории Казани и Набережных Челнов говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что при подтверждении вины его уволят по отрицательным основаниям, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.