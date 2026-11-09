В доме у тюменского высокопоставленного силовика провели обыск В доме замначальника тюменского отдела экономической полиции провели обыск

Москва9 ноя Вести.В доме замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Тюменской области Руслана Микаеляна провели обыск. Об этом сообщает 72.ru.

Обыск действительно был дней десять или больше назад. Насколько известно, это по делу Кспояна для профилактики, такая проверка цитирует собеседника издание

По словам другого источника, Микаелян сегодня и все последние дни продолжал выходить на службу. Статуса подозреваемого у него нет.

Эдгар Кспоян – начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по Тюмени, подозреваемый в получении крпупной взятки. Летом суд продлил ему срок содержания под стражей.

Официального подтверждения информации об обысках в доме Микаеляна на данный момент нет.