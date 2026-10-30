Замглавы Тюменской области Киселев покинул пост по собственному желанию Заместитель главы Тюменской области Киселев ушел в отставку

Москва30 окт Вести.Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев сложил полномочия по собственному желанию, передает пресс-служба главы региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Моор.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Валерьевич Киселев освобожден от замещаемой должности по собственному желанию. сказано в сообщении

Андрей Валерьевич Киселев пришел в сферу управления имуществом в 1998 году. С 2007 по 2011 год он руководил департаментом имущественных отношений тюменской администрации.

С сентября 2016 года Киселев был назначен заместителем губернатора Тюменской области, сохранив при этом пост директора областного департамента имущественных отношений.