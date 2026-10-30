Москва30 октВести.Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев сложил полномочия по собственному желанию, передает пресс-служба главы региона.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Моор.
Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Валерьевич Киселев освобожден от замещаемой должности по собственному желанию.сказано в сообщении
Андрей Валерьевич Киселев пришел в сферу управления имуществом в 1998 году. С 2007 по 2011 год он руководил департаментом имущественных отношений тюменской администрации.
С сентября 2016 года Киселев был назначен заместителем губернатора Тюменской области, сохранив при этом пост директора областного департамента имущественных отношений.