Министр туризма Нижегородской области Яковлев подал в отставку после скандала Губернатор Нижегородской области сообщил об отставке главы Минтуризма Яковлева

Москва5 окт Вести.Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев подал в отставку после конфликта с футболистами "Нижнего Новгорода", сообщил губернатор Глеб Никитин.

Сегодня Сергей Яковлев подал прошение о своей отставке с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области. В свою очередь, принял решение это прошение удовлетворить, он покидает свой пост написал глава региона в мессенджере МАХ

Он подчеркнул, что поведение чиновника было недопустимым и не имеющим оправдания.

Скандал вокруг Яковлева начался после обнародования в социальных сетях видеозаписи конфликта, нв ходе которго он допустил нецензурные высказывания в адрес спортсменов, а также ругался с сотрудниками полиции. По мнению некоторых пользователей, министр мог быть пьян. Позже он принес извинения всем участникам описанной ситуации.