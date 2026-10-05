Москва5 октВести.Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев подал в отставку после конфликта с футболистами "Нижнего Новгорода", сообщил губернатор Глеб Никитин.
Сегодня Сергей Яковлев подал прошение о своей отставке с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области. В свою очередь, принял решение это прошение удовлетворить, он покидает свой постнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он подчеркнул, что поведение чиновника было недопустимым и не имеющим оправдания.
Скандал вокруг Яковлева начался после обнародования в социальных сетях видеозаписи конфликта, нв ходе которго он допустил нецензурные высказывания в адрес спортсменов, а также ругался с сотрудниками полиции. По мнению некоторых пользователей, министр мог быть пьян. Позже он принес извинения всем участникам описанной ситуации.