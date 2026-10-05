Экс-министр туризма Нижегородской области прокомментировал скандал вокруг него Экс-министр туризма Нижегородской области принес извинения после скандала

Москва5 окт Вести.Бывший министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, подавший в отставку после скандала с футболистами, заявил, что принимает ответственность, и принес извинения за свое поведение. Ситуацию он прокомментировал на своей странице во "ВКонтакте".

Я полностью принимаю ответственность за произошедшее и приношу извинения участникам инцидента, полиции, руководству региона, коллегам и нижегородцам. Желаю всем успехов в дальнейшей работе написал Яковлев

Ранее суд арестовал его на трое суток за мелкое хулиганство. Нарушения он допустил во время ссоры с игроками ФК "Нижний Новгород" и сотрудниками полиции, видеозапись которой распространилась в местных сообществах в соцсетях.