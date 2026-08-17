Глава Богородицка задремал на совещании у губернатора Тульской области Тульский губернатор отправил главу Богородицка "выспаться"

Москва17 авг Вести.На оперативном совещании у губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 17 августа, которое велось по видеоконференцсвязи, произошел курьезный случай.

Как сообщает издание "Тульские новости", во время доклада министра спорта Михаила Трунова, предположительно, задремал глава Богородицка Вадим Игонин.

Губернатор прервал выступление министра и распорядился отключить главу муниципального образования от связи.

Миляев заявил, что Игонину следует дать выспаться, после чего распорядился пригласить чиновника на личный разговор. Губернатор отметил, что лично расскажет Игонину о загруженности спортивных объектов.