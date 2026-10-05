Москва5 окт Вести.Бывшего министра туризма Нижегородской области Сергея Яковлева, подавшего в отставку после скандала из-за конфликта с футболистами, арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Административный арест на трое суток за мелкое хулиганство по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ приводит агентство слова своей собеседницы

Скандал вокруг экс-чиновника произошел после обнародования в социальных сетях видеозаписи конфликта, на котором он нецензурно выражается в адрес спортсменов ФК "Нижний Новгород" и ругается с полицейскими. Предположительно, он мог быть пьян.

Позже Яковлев принес извинения всем участникам конфликта и ушел с поста.

Комментируя случившееся, губернатор региона Глеб Никитин назвал его поведение недопустимым.