Москва13 сен Вести.Министра благосостояния Латвии Рейниса Узулниекса уволили после поездки за рулем в нетрезвом состоянии, сообщило агентство LSM.

Узулниекс был задержан полицией в Ропажском крае. В его крови обнаружили почти 3,5 промилле алкоголя, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания в Риге.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ситуация, когда министр управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, является проявлением полной безответственности и представляет угрозу для общества… Премьер-министр распорядился освободить Узулниекса от обязанностей министра благосостояния говорится в публикации

Кроме того, руководство Крестьянской партии Латвии, в которой состоит Узулниекс, приняло решение исключить его из своих рядов.

Ранее житель города Елизово Камчатского края был приговорен к двум годам колонии-поселения за повторную езду в нетрезвом виде. У него также конфисковали автомобиль в пользу государства.