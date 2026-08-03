В Латвии призвали больше пить алкоголь для поддержки Украины

В Латвии связали помощь Украине с конфискованными у пьяных водителей авто В Латвии призвали больше пить алкоголь для поддержки Украины

Москва3 авг Вести.Руководитель латвийской организации "Твои друзья" Каспарс Берзиньш призвал сограждан больше пить, объяснив это тем, что конфискованные у нетрезвых водителей автомобили впоследствии отправляют Украине. Об этом он заявил в интервью новостному порталу Латвийского телевидения.

Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует сказал Берзиньш

По его словам, организация занимается ремонтом автомобилей, конфискованных у водителей за управление в нетрезвом состоянии, после чего они передаются украинской стороне. Перед отправкой машины проходят небольшой ремонт, поскольку нередко получают повреждения в ДТП или во время полицейского преследования.

По данным Агентства государственной безопасности Латвии, с начала года Украине было передано 187 таких автомобилей.