Латвия с начала года отправила Украине 187 конфискованных машин

Латвия отдала Украине 187 машин, отобранных у пьяных водителей Латвия с начала года отправила Украине 187 конфискованных машин

Москва3 авг Вести.С начала 2026 года латвийские власти безвозмездно направили Украине 187 транспортных средств, изъятых у местных водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщил сайт гостелерадио LSM, ссылаясь на Государственное агентство снабжения Латвии.

Как уточнили в ведомстве, среди переданной техники присутствуют внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы. На следующей неделе правительство республики намерено обсудить вопрос об отправке Киеву дополнительно 21 автомобиля.

Если решение будет одобрено, общее количество переданных Украине в этом году транспортных средств вырастет до 208, отмечает LSM.