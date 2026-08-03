Москва3 авгВести.С начала 2026 года латвийские власти безвозмездно направили Украине 187 транспортных средств, изъятых у местных водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщил сайт гостелерадио LSM, ссылаясь на Государственное агентство снабжения Латвии.
Как уточнили в ведомстве, среди переданной техники присутствуют внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы. На следующей неделе правительство республики намерено обсудить вопрос об отправке Киеву дополнительно 21 автомобиля.
Если решение будет одобрено, общее количество переданных Украине в этом году транспортных средств вырастет до 208, отмечает LSM.