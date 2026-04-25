Москва25 апрВести.Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд местных общин. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.
Сибига отметил, что с 2022 года Азербайджан неоднократно оказывал поддержку украинскому народу, предоставив гуманитарную помощь на сумму более 45 миллионов долларов. По его словам, эта помощь включала генераторы, трансформаторы и другое критически важное оборудование для обеспечения работы энергетической системы в условиях атак.
Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей наших общинговорится в публикации
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку и Киева есть прекрасные возможности для совместного производства продукции ВПК.