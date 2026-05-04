Москва4 маяВести.Азербайджан уже экспортировал в Армению 12 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Кроме того, Азербайджан стал поставлять Армении нефтепродукты, бензин и дизельное топливо, добавил он. Алиев подчеркнул, что это позволило положить начало торговым отношениям между странами.
На данный момент 12 тысяч тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армениюсказал президент Азербайджана, слова которого приводит издание Report
Алиев добавил, что через территорию республики обеспечен транзит 28 тысяч тонн грузов в Армению.